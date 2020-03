Die Leipziger Buchmesse ist abgesagt, bei MDR KULTUR findet sie trotzdem statt. Kurz nach der Entscheidung der Stadt Leipzig und der Leipziger Messe hat sich die Redaktion am Mittwoch darauf verständigt, am Buchmesse-Wochenende (12. bis 15. März) die Literatur jetzt erst recht im großen Stil zu feiern.

Statt der geplanten Gespräche und Lesungen auf dem Messegelände bringt MDR KULTUR am Samstag, den 14. März, das Buchmesseerlebnis auf all seinen Ausspielwegen direkt zum literaturinteressierten Publikum. Wir holen zahlreiche namhafte Autoren, die nun ihre Bücher nicht auf der Messe vorstellen können, ins Studio nach Halle – alle Interviews werden live im Netz, im Radio und bei Facebook übertragen.

Bei "Unter Büchern" nimmt Katrin Schumacher die Zuschauer mit auf eine literarische Reise durch Leipzig. Bildrechte: MDR/Hagen Wolf

Auch das MDR Fernsehen steht an den Tagen im Zeichen der Literatur: Am 13. März, in der Freitagnacht um 0:10 Uhr, mit dem "MDR KULTUR Spezial" über Krimis und Thriller und am Samstagabend bei "Unter Büchern". Literaturredakteurin Katrin Schumacher trifft dabei in Leipzig vier Autorinnen: Vier Bücher, vier spannende Gespräche und vier passende Gänge – fertig ist das literarische Menü im Fernsehen. Serviert am Samstag, den 14. März, um 23:20 Uhr.