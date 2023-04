Einer von Leipzigs schönster Veranstaltungsorten überhaupt ist das UT Connewitz. Im einstigen Lichtspieltheater wird an vier Abenden in Folge gelesen, das Programm reicht von Familiengeschichten, Popkultur, über eine Balkannacht bis zu Weltschmerz.

Info "Wo wij herkommen"

Zwei Niederländer auf Forschungreise zu ihrer Familiengeschichte

26.04.2023 | 19:00 - 21:00



Norwegischer Abend

27.04.2023 | 19:30 - 22:00



Philosophie in der Popkultur

28.04.2023 | 18:00 - 19:00



Melancolia

28.04.2023 | 20:00 - 21:00



On Milk Teeth and Pre-Apocalyptic Weltschmerz

28.04.2023 | 21:30 - 22:30



Balkannacht

29.04.2023 | 20:00 - 23:00





Ort: UT Connewitz

Das UT Connewitz in Leipzig. Bildrechte: dpa

Gruselgeschichten gehören auf den... richtig, Friedhof. Ein besonders schöner und weitläufiger Friedhof in der Messestadt ist der Südfriedhof in Leipzig. Mehr Park als Grabstätte lädt das Areal am Völkerschlachtsdenkmal zur Buchmesse für mehrere Veranstaltungen in die Westkapelle:

Info Die lange Kriminacht:

9 Autoren lesen mörderische Geschichten

27.04.2023 | 19:00 - 21:00



Jetzt ist Sense:

Der Sensenmann in Therapie

28.04.2023 | 19:00 - 20:30



Grusel am Abend:

Qindies lesen aus den aktuellen Horroranthologien

29.04.2023 | 19:00 - 21:00





Ort: Südfriedhof, Westkapelle

Leipziger Südfriedhof. Bildrechte: Janos Krueger/MDR

Im Rahmen der Buchmesse lässt sich auch Leipziger Geschichte erkunden. Und so öffnet am 28. und 29. April der Stasi-Bunker im nahe gelegenen Machern seine Türen: Im Naherholungsgebiet "Lübschützer Teiche" bei Machern liegt die ehemalige Ausweichführungsstelle des Leipziger Stasi-Chefs. Getarnt war das Objekt als Ferienanlage des VEB Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Leipzig. Die Gedenkstätte Museum in der "Runden Ecke" macht das Areal zugänglich.

Info Im geheimen Bunker der Stasi



28.04.2023 | 13:00 - 16:00 Uhr

29.04.2023 | 13:00 - 16:00 Uhr



Ort: Stasi-Bunker Machern

Die gute Quelle ist, der Name mag es verraten, eine Bar. Auf der Georg-Schwarz-Straße im Westen der Stadt wird aus einem Buch gelesen, dessen Protagonist ebenfalls in einer Bar landet und dort unter anderem Bekanntschaft mit einer Horde Nazis machen muss. "Alles Arschlöcher überall" heißt es - untermalt wird die Lesung von Musik.

Info Alles Arschlöcher überall:

Lesung und Musik mit Jan Bratenstein aka The Black Elephant Band



28.04.2023 | 19:30 - 22:00 Uhr



Ort: Die gute Quelle

Conne Island. Bildrechte: IMAGO / POP-EYE

Vom Westen geht es nun in den äußersten Süden Leipzigs, wo zwei Podiumsdiskussionen im Conne Island das Programm von Leipzig liest abrunden. Zum Einen erkunden die Literaturwissenschaftler*innen Wolfram Ette und Karin Nungeßer, ausgehend von einem Grimmschen Text, was kindlicher Eigensinn ist und welche Konsequenzen seine Unterdrückung hat. Am Buchmessen-Samstag diskutiert das Autor*innen-Kollektiv BIWI KEFEMPOM (kurz für: bis wir keinen einzigen Femi(ni)zid mehr politisieren müssen) um Judith Goetz, Carina Maier, Kyra Schmied und Marcela Torres Heredia aus Wien im Gespräch mit der Leipziger Autorin Bettina Wilpert die kontinuierliche Auseinandersetzung mit Femi(ni)ziden.