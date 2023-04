Frauen und Minderheiten sind von Kriegen und Krisen besonders betroffen, denn ihre Bedürfnisse werden nicht nur in Friedenszeiten systematisch und permanent ignoriert. Dabei ist der entstehende Frieden stabiler und nachhaltiger, wenn Frauen und Minderheiten an Friedensprozessen beteiligt werden. Kristina Lunz schlüsselt in ihrem Buch "Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch" auf, was feministische Außenpolitik ist, welche Ziele sie verfolgt und welche patriarchalen Strukturen die internationale Außenpolitik derzeit gestalten. In der neu erschienenen Taschenbuchauflage ergänzt sie in einem weiteren Kapitel die Dimension feministischer Außenpolitik in Kriegszeiten am Beispiel des Krieges in der Ukraine und der Protestbewegung im Iran.