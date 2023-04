Die preisgekrönte Autorin Julya Rabinowich erzählt in in ihrem neuen Buch von der Heldin Madina, die nach Krieg und Flucht in der neuen Heimat ihren Platz finden muss. Bei ihrer Freundin Laura und in der Klasse fühlt sich Madina angekommen – bis rassistische Schmierereien auftauen und zur Zerreißprobe werden. Rabinowich liest im Ost-Passage Theater aus ihrem Roman. Zudem können Jugendliche im Uverse, einer eigens für junge Leser*innen eingerichteten Kreativwerkstatt der Leipziger Buchmesse, an einem Schreibworkshop mit der Autorin teilnehmen.



29. April 2023, 10:30 Uhr Workshop im UVERSE, Halle 3, Stand: B200, Raum: Blickpunkt



30. April 2023, 16 Uhr Ost-Passage Theater, Konradstraße 27