Ove Thomsen ist eigentlich Musiker. Jetzt hat er sein erstes Bilderbuch verfasst. Mit "Regen im Kopf" will er Kindern ab fünf Jahren das Thema Achtsamkeit nahebringen. Warum ist man manchmal nicht so gut drauf? Warum fühlt es sich an, als hätte man Regen im Kopf? Gar nicht so einfach zu erklären, aber Gürteltier Guschi und Ameisenbär Gunnelt wagen das Experiment im Buch. Bei der Lesung auf der Buchmesse bringt Ove Thomsen natürlich seine Gitarre mit und signiert danach die Bücher.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jens Kalaene