Literaturkritiker und "DIE WELT"-Redakteur Elmar Krekeler führt durch diesen Abend mit fünf österreichischen Kriminalfällen: So liegt etwa die alte Brucknerwirtin leblos mit dem Gesicht im Kaiserschmarren – in "Peter kommt später" von Thomas Raab. Oder die Leiche des Garderobiers am Wiener Burgtheater landet mitten in einer Inszenierung von Richard III – in Ursula Poznanskis "Böses Licht". In Herbert Dutzlers "Letzter Tropfen" geht es um einen Mord bei einer Model-Castingshow, die Autorin Michaela Kastel bringt mit "Unsterblich" einen düsteren Thriller um eine im Wald lebende Tierpräparatorin mit, und Martina Parker erzählt in "Aufblattelt" von einer blutigen Hochzeit im Südburgenland. Die österreichische Kriminacht findet im Haus des Handwerks statt.