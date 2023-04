Über kaum ein anderes Land wird in Deutschland so viel geredet und gestritten: Zu Israel hat jeder eine Meinung. Warum ist das so? Wieso hat der Nahostkonflikt eine solche Bedeutung? Und warum ist die Debatte so emotional – und oft so vergiftet? Als Meron Mendel vor 20 Jahren nach Deutschland kam, stellte er überrascht fest, welche Bedeutung Israel im öffentlichen Diskurs hat. Nahezu alle, mit denen er sprach, konnten sehr klare Positionen zu Israel und seiner Politik formulieren. Daran hat sich bis heute nichts geändert: Die Haltung zu Israel ist für viele Deutsche konstitutiv in ihrer politischen Positionierung. Gehört Israel zur deutschen Staatsräson? Darf man mit BDS-Aktivisten reden? Sollten radikale palästinensische Positionen Raum bekommen in deutschen Medien?

Was steckt hinter diesen Fragen, die im Land der Täter so leidenschaftlich diskutiert werden? Mendel fragt in seinem Buch "Über Israel reden" nach den Hintergründen zu diesen in Deutschland, dem Land der Täter, so heftig diskutierten Fragen. Mendel engagierte sich selbst in der Debatte um die documenta und bezieht immer wieder engagiert Stellung, wenn es um Antisemitismus geht. In seinem neuen Buch fragt er nach den Gründen für die Emotionalität der deutsch-israelischen Debatten. Mit Blick auf die NS-Vergangenheit sieht er eine Art Verpflichtung im deutschen Diskurs, mit Israel freundschaftlich umzugehen, gerade angesichts andauernder antisemitischer Umtriebe. Wie soll man jedoch auf den Rechtsruck in der aktuellen israelischen Regierung reagieren?



28. April 2023, 16:15 Uhr Leipziger Buchmesse, taz-Studio, Halle 5 C500



28. April 2023, 19 Uhr Ariowitsch-Haus, Hinrichsenstraße 14