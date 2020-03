Auch Fans der beliebten Messeveranstaltung "Best of Druckfrisch" mit Denis Scheck müssen in diesem Jahr nicht darauf verzichten. Das Format wird am Samstag ebenfalls aus der "virtuellen Buchmesse" live übertragen und stellt die neuesten Titel auf dem Buchmarkt vor. Ab 20 Uhr folgt dann im Radio wie geplant die "ARD Radio Kulturnacht: Unter Büchern." Zu Gast sind unter anderem Lutz Seiler, Kerstin Hensel, Lana Lux und Ulla Lenze.