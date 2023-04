Vier neue Lyrikerscheinungen werden beim "Niemerlang – Lyrik Spezial" in einem Geschäft für Second-Hand-Möbel vorgestellt. Die Leipziger Lyrikerin Andra Schwarz präsentiert ihren Gedichtband "Tulpa", der in dicht komponierten Zyklen eine unheimliche Bildwelt entfaltet. Björn Kuhligk liest aus "An einem Morgen in März", einem Langgedicht, das die Erfahrungen einer Pandemie verarbeitet. In Nico Bleutges neuestem Buch "schlafbaum-variationen" gehen Natur und assoziative Klangfolgen eine tiefe Verbindung ein. Safiye Can spürt in "HerzSchlagDrama" den Dingen des Lebens und der Liebe nach. Begleitet wird die Veranstaltung vom Musiker Lutz Steinbrück.