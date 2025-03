Immer wieder beschäftigt sich die Autorin Marion Poschmann mit der Natur und dem Verhältnis des Menschen zu ihr. Mit ihrem Gedichtband "Geliehene Landschaften", der sprachlich die japanische Maltechnik nutzt, war sie bereits für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. In ihrem neuen Buch "Die Winterschwimmerin", das die Autorin selbst als Verslegende bezeichnet, geht es um die Suche nach Freiheit, um die Stärke der Natur und der eigenen Vorstellungskraft.



Mitten im Winter geht Thekla schwimmen und hält der eisigen Kälte nur die eigene Körperwärme entgegen, die sie mit buddhistischen Meditationstechniken verstärkt. Und plötzlich liegt der gerade noch imaginierte Tiger tatsächlich am Strand. Poschmann spielt in ihrem Langgedicht gekonnt mit Rhythmen und reimt voller Humor. In Leipzig stellt die Dichterin ihr Buch unter anderem in der Alten Nikolaischule vor.