Leipziger Buchmesse 2024 Was man bei der Manga-Comic-Con unbedingt vermeiden sollte

19. März 2024, 15:31 Uhr

Wenn auf der Buchmesse in Leipzig unkostümierte Besucher*innen auf Cosplayer*innen treffen, entstehen Kontaktpunkte, die es so nur bei dieser Veranstaltung gibt. Besonders in der Glashalle sowie in den Hallen 1 und 3 sind diejenigen zu Hause, die sich monatelang Gedanken über ihre Outfits gemacht haben. Doch wie spricht man die Menschen in ihrer bunten und ausgefallenen Kleidung am besten an? Hier sind sechs Tipps für den Umgang mit Cosplayer*innen auf der Leipziger Buchmesse.