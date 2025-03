Was schnell ins Auge springt, sind auch die Requisiten. Große Fächer, Stäbe, aber auch Nachbildungen von Waffen. Es kommt dabei nichts auf die Messe, was eine Gefahr für andere Besucher*innen darstellen könnte, das schreiben die Cosplay-Regeln der Manga-Comic-Con vor, die an den Eingängen überprüft werden. Die Regeln sind dabei so strikt wie nötig, aber so locker wie möglich. Übrigens gehört dazu auch ein Mindestmaß an Kleidung am Körper – gaffen ist bei kurzen Röcken trotzdem nicht erwünscht.

Bildrechte: MDR/Claudia Masur