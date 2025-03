Bildrechte: MDR/Claudia Masur

Highlights der Convention Best-of-Video: Die schönsten Momente der Manga-Comic-Con 2025

Hauptinhalt

30. März 2025, 12:42 Uhr

Die Manga-Comic-Con (MCC) 2025 auf dem Leipziger Messegelände ist ein jährliches Highlight für alle Manga-, Anime- und Comic-Fans. In Zusammenarbeit mit der Leipziger Buchmesse konnten die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit über 150 Events erleben. Die MCC ist jedoch weit mehr als nur eine Messe – sie ist ein lebendiger Treffpunkt, an dem Cosplay-Fans ihre Leidenschaft ausleben, neue Inspirationen sammeln und gemeinsam die Faszination der Kultur feiern. Die besten Momente der diesjährigen Veranstaltung können Sie in unserem exklusiven Best-of-Video erleben.