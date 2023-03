Mit Comic-Zeichner Daniel Eichinger plant der Egmont-Verlag in diesem Jahr ein großes Manga-Debüt: "Jovantore" soll auf über 300 Seiten eine düstere, dystopische Fantasy-Geschichte erzählen. Dafür zeichnet Eichinger in gewohnt detaillreichem Stil den Leidensweg der jungen Rita in einer Welt der Finsternis. In einem Panel-Talk auf der Leipziger Buchmesse geben Autor und Verlag erste Einblicke in das neue deutsche Manga-Projekt, das voraussichtlich im September 2023 erscheint.



29. April 2023 11 Uhr Leipziger Buchmesse, Schwarzes Sofa, Halle 1, Stand: C400/A401