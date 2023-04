Die Schweizer Autorin und Übersetzerin Ilma Rakusa hielt die Laudatio auf die 50-jährige Stepanova und erklärte, der Begriff Weltpoesie passe zu kaum einer zeitgenössischen Lyrikerin so gut wie zu ihr. In Stepanovas Gedichten spiele die Erinnerung eine besondere Rolle. Indem sie "die Fragmente der persönlichen und der kollektiven Geschichte sichtet, sammelt und sortiert", rücke Stepanova diese in neue, ungewohnte Zusammenhänge und entreiße sie dem Vergessen. So wirke Stepanova mit ihren Büchern auch der staatlichen Verfälschung der Geschichte entgegen.

In ihrer Laudatio würdigte Ilma Rakusa die Buchpreisträgerin Maria Stepanova. Bildrechte: dpa