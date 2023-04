Chance auf Preis der Leipziger Buchmesse

Dabei hat Max Lobe seiner Protagonistin einen besonderen Sprachklang abgelauscht. Der Großteil des Romans ist von einer Mündlichkeit geprägt, in der Maliga immer wieder kurz abschweift, neuen Palmwein eingießt oder sich versucht an einen Namen zu erinnern. Allein die Sprache charakterisiert die Figur als eine Frau, die sich zwar selbst nicht für klug hält, aber dennoch clever und scharfzüngig ist. Die behauptet nichts von der "wahren Wahrheit" oder dem "Politik-Politik-Dingsbums" zu wissen und nennt Max Lobe einen "Langen-Bleistift-Intellektuellen". In Ihre Ausführungen mischen ständig Ausrufe auf Bassa und das langgezogene "Gaaanz genaaau".

"Vertraulichkeiten" ist bereits der zweite Roman von Max Lobe, den Katharina Triebner-Cabald übersetzte. Bildrechte: Schwarzenbach-Hof Für die Übersetzerin Katharina Triebner-Cabald bestand also die größte Herausforderung darin, diese besonderen Sound zu bewahren und für deutsche Ohren erkennbar zu machen. Zu recht lobt die Preis-Jury der Leipziger Buchmesse diese Leistung. Allerdings kostet es auch etwas Mühe, sich mit dieser eigensinnigen Stimme vertraut zu machen

Für die melodiöse und humorvolle Oralität der Stimme von Mâ Maliga und die pointierten Beobachtungen des Ich-Erzählers hat Katharina Triebner-Cabald überzeugende deutsche Entsprechungen gefunden. Aus der Jury-Begründung

Buch voller spannender Figuren

Die Sprache in "Vertraulichkeiten" wird beinahe beiläufig selbst zum Thema: In dem Sprachmix wird die Kolonialgeschichte spürbar. Die Älteste in Maligas Dorf nutzt immer wieder deutsche Beleidigungen und die Figuren in der Erzählung haben zwei Namen – denn die französischen Kolonialisten wollten den Menschen in Kameruner ihre Identität als Bassa nehmen. Und so verlaufen die Konflikte mitten durch das Dorf.

Bildrechte: akono Verlag Anstatt die Hochzeit seiner Tochter Maliga zu besuchen, geht Papa Bissou zur Wahl der Kolonialverwaltung – ein Affront für die Unabhängigkeitskämpfer. Doch der Mann, der Jean-Baptiste genannt werden will, hält die französische Herrschaft für einen Segen und seine Mitmenschen für Barbaren.

Max Lobe erzählt nicht von der großen Geschichte, sondern spannt ein gesellschaftliches Panorama im Kleinen auf, in dem sich noch mehr Themen stecken. Da ist die Tante, die während einer Unruhe zur Mörderin wurde. Ihr Mann ist geistig zerbrochen, als er für Frankreich in Indochina kämpfte, um mehr Anerkennung zu erhalten. Und Tonyè, die Mutter der Erzählerin, ordnet sich offiziell ihrem Mann unter. Doch sie lässt sich von den Ideen des Unabhängigkeitskampfes anstecken. Schließlich erhebt sie ihre Stimme und trennt sich von ihrem Mann. Insofern ist "Vertraulichkeiten" eine Emanzipationsgeschichte auf mehreren Ebenen. Am Ende spitzt sich der Konflikt weiter zu: Das gesamt Dorf wird eingesperrt und der Unabhängigkeitskämpfer Um Nyobè wird getötet.

Universelle Gedanken