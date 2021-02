Leipziger Buchmesse #WirSindBuchmesse: MDR und ARD starten Literaturoffensive

Seit wenigen Wochen ist klar: die Leipziger Buchmesse 2021 findet nicht statt – aufgrund der unklaren Lage hinsichtlich des Fortgangs der Pandemie ist die Absage von Leipzigs Literaturfest zweifelsfrei die richtige Entscheidung gewesen, bekräftigt MDR KULTUR-Literaturredakteurin Katrin Schumacher:

Dass die Buchmesse abgesagt wurde ist – so klug und vorsichtig die Absage ist – natürlich eine ganz traurige Lage für den Literaturfrühling, für den Buchmarkt, für viele – vor allem kleine Verlage und für die vielen Autorinnen und Autoren, die neue Bücher haben – eine Katastrophe. Katrin Schumacher, MDR KULTUR-Literaturredakteurin

#WirSindBuchmesse: Eine Messe ohne Messe?

MDR und ARD haben gemeinsam überlegt: Wie könnte man "eine Messe ohne Messe" stattfinden lassen? Wie kann all jenen Literaturschaffenden eine Bühne geboten werden, die die Öffentlichkeit dringend brauchen? Und wie kann man all den Buchhungrigen und Literaturbegeisteren verkünden, welche Bücher in diesem Frühjahr lesenswert sind? Um Antworten auf diese Fragen zu finden und zugleich die schwerwiegenden Konsequenzen der Absage der Leipziger Buchmesse für Verlage, Autoren und Leser abzufedern, ist unter dem Motto #WirSindBuchmesse ein digitales und analoges Programm für "die Messe ohne Messe" ins Leben gerufen worden.

MDR KULTUR-Literaturredakteurin Katrin Schumacher Bildrechte: MDR/Hagen Wolf Literatur wie Skispringen, ja, als Event, als Moment, als kleiner Rausch, wenn uns das wieder gelingt wäre das toll! Katrin Schumacher, MDR KULTUR-Literaturredakteurin

Wertvolle Erfahrungen aus dem Vorjahr

Bereits im letzten Jahr musste die Leipziger Buchmesse aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pandemie abgesagt werden. Binnen kürzester Zeit wurde deshalb ein digitales Programm auf die Beine gestellt. Von diesen Erfahrungen kann bei der Planung der diesjährigen Aktion #WirSindBuchmesse profitiert werden, sagt Katrin Schumacher: "Ich kann mich noch gut daran erinnern, wieviel positive Reaktionen wir bekommen haben – von überall her. Literatur wie Skispringen, ja, als Event, als Moment, als kleiner Rausch, wenn uns das wieder gelingt wäre das toll."

Was bisher geplant ist

Die Leipziger Buchmesse 2021 wurde aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie in ihrer klassischen Form abgesagt. Bildrechte: MDR/Andreas Lander Unter dem Hashtag #WirSindBuchmesse wird in diesem Jahr unter Zusammenschluss aller MDR-Programme, von Sputnik und Aktuell, über Jump, bis ins MDR Fernsehen mit vereinten Kräften versucht, das jeweilige Publikum mit Literatur zu erreichen. Im ursprünglichen Zeitraum der geplanten Buchmesse werden in der ARD-Mediathek ganz verschiedenen Formate zum Thema Literatur stattfinden. Darunter "Lyrik leicht gezeichnet", ein Webformat mit Klassikern von Droste-Hülshoff bis Lasker-Schüler, die mit graphic recording aufgenommen wurden: Parallel zum gesprochenen Gedicht gibt es also gezeichnete Szenen. Zusätzlich wird MDR KULTUR, wie gewohnt, das "Unter Büchern Spezial" stattfinden lassen: Wenn es die Pandemie erlauben sollte, sind dafür unter anderem Interviews, Spaziergänge und Verabredungen zum Kaffee mit Autorinnen und Autoren vorgesehen. Außerdem wird es eine Sendung zur Lyrikszene in Mitteldeutschland geben und auch die Kulturmagazine artour, ttt und Druckfrisch werden sich verstärkt der Literaturszene widmen.

ARD Forum in der Alten Handelsbörse

Die Alte Handelsbörse auf dem Leipziger Naschmarkt – hier findet am 29. Mai das ARD Forum statt. Bildrechte: imago images / imagebroker In diesem Jahr soll die virtuelle Buchmesse rund um den Hashtag #WirSindBuchmesse in noch größerem Format aufgelegt werden. Am Samstag, den 29. Mai von 10 bis 20 Uhr wird die Alte Handelsbörse auf dem Naschmarkt in Leipzig den klassischen Publikumsmagneten "ARD Forum" beherbergen. Im Halbstundentakt werden dort Autorinnen und Autoren Gespräche mit Kulturjournalistinnen und Journalisten aus der ganzen ARD führen. Die Veranstaltung wird als Livestream sowie in der ARD Mediathek und den Kulturradios der ARD übertragen werden. Im Anschluss wird ab 20 Uhr die "ARD Kulturradio Nacht - Unter Büchern" von Carsten Tesch und Katrin Schumacher eröffnet und live in allen Kulturradios der ARD gesendet.

Aktion #WirSindBuchmesse – die Planung läuft auf Hochtouren

Hinsichtlich des unklaren Fortgangs der Corona-Pandemie stellt sich die Planung der Aktion #wirsindbuchmesse als relativ schwierig dar und erfordert von allen Beteiligten ein großes Maß an Flexibilität. Katrin Schumacher stellt sich dieser Herausforderung gern, betont aber auch: "Diese Buchmesseplanung ist ja nicht ein Literatur-Ufo, das im Mai einfliegt und dann wieder weg ist. Wir haben bei MDR Kultur unsere ganzen stetigen Literatursendungen und Speziale, angefangen mit Unter Büchern im Radio jeden Mittwoch und Samstag, mit unsere Kulturwerkstatt, dem Diskurs, der Lesezeit, dem Café, mit unserem Online-Angebot, das vor allem unsere regionale Szene im Blick hat." Und deshalb gilt: