Nachdem er die Störer abgeschüttelt hat, verweist Scholz auf die Kraft der Literatur, welche die Welt zugänglich mache und sich mit den Problemen der Zeit auseinandersetze. "Die Literatur verändert die Welt. Dieser Satz gehört hierher auf die Leipziger Buchmesse." Er lobt das Lesen, das die Möglichkeit biete, aus der eigenen Blase hinaus zu schauen. Scholz fragt: "Was nutzt die Macht des Wortes gegen die schreckliche Tat?" In Richtung der Schriftsteller, Übersetzer und Verleger antwortet er: "Unsere Demokratie, unsere Gesellschaft ist stark - dank ihrer Arbeit."

Als der Kanzler seine Eröffnungsrede beginnt, schreit eine Frau dazwischen. Mehrere Minuten ermahnt er sie, aufzuhören. Scholz nutzt die Macht des Mikros und wird vom Publikum durch langen Applaus unterstützt. Eine weitere Frau ruft von einer anderen Stelle des Publikums. Sie werden von Sicherheitskräften hinaus geleitet. Anschließend fängt ein Mann an zu brüllen. Er wird ausgebuht.



Zuvor erleben wir eine auffallend politische Rede von Karin Schmidt-Friderichs, der Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Sie schlägt einen Bogen von den Demonstrationen in Leipzig 1989 zu den Menschen, die in den vergangenen Wochen für Demokratie auf die Straße gegangen sind - um letztlich für offene Debatten auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse zu werben.