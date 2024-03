Daniel Kehlmann wird auf der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr zwar nicht zu Gast sein. Dennoch dürfte sein neuestes Buch "Der bestirnte Himmel über mir" in aller Munde sein – es ist gemeinsam mit dem israelisch-deutschen Philosophen Omri Boehm entstanden, der den Leipziger Preis zur europäischen Verständigung 2024 erhalten hat. Die beiden widmen ihren Gesprächsband dem vor 300 Jahren geborenen Immanuel Kant und fragen, was uns der Begründer der modernen Philosophie heute noch zu sagen hat. Während bei Boehm der Bezug zu Kant auf der Hand liegt, ist es bei Kehlmann weniger offensichtlich. Dabei hat der Literaturstar ("Die Vermessung der Welt") einst Philosophie studiert und seine Promotion über Kant zugunsten seiner schriftstellerischen Karriere abgebrochen. Ob sich der Dialog der beiden Denker in Buchform lohnt, kann man in dem SWR-Podcast "Lesenswert Magazin" nachhören.