Nach der Absage der Leipziger Buchmesse 2021 ist auch der geplante Auftritt von Gastland Portugal verschoben worden. Wie die Leipziger Messe am Mittwoch mitteilte, wird Portugal seinen Auftritt auf das Jahr 2022 verschieben. Österreich, was eigentlich 2022 Gastland hätte sein sollen, wird sich dann 2023 präsentieren. Allerdings wird sich Portugal bereits in diesem Frühjahr in Leipzig präsentieren. Auf der für den Mai geplanten Veranstaltung "Leipzig liest extra" plant Portugal sowohl digitale als auch analoge Präsentationen.