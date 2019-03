Was tun, wenn man sich in Berlin-Mitte wohl fühlt, aber das Geld zum Unterhalt dieses Lebensgefühls nicht reicht? Anke Stelling umkreist in ihrem Roman "Schäfchen im Trockenen" oberflächlich die Zumutungen des Alltags, doch letztlich geht ihre Protagonistin mit allem ins Gericht und fragt, wie man mit der Angst lebt, seine Privilegien zu verlieren, als sogenannte Mittelschicht?

Jury-Chef Jeny Bisky Bildrechte: dpa Jury-Chef Jens Bisky hält den Preis der Leipziger Buchmesse wegen seiner Offenheit für alle Genres für eine der wichtigsten Auszeichnungen, die für deutschsprachige Literatur vergeben wird. Buchmesse-Chef Oliver Zille betont, dass er mehr sein soll als ein Marketinginstrument, Lesern und Leserinnen soll er Orientierungshilfe sein im Meer der Neuerscheinungen. Dass auch Übersetzer und Übersetzerinnen in einer eigenen Kategorie gewürdigt werden, hebt den Preis der Leipziger Buchmesse ebenfalls heraus.



Vergeben wird die mit inzwischen insgesamt 60.000 Euro dotierte Auszeichnung seit 2005 mitten im Messetrubel in der Glashalle. Über die Preisträger entscheidet eine wechselnde Jury aus Literaturkritikern und Journalisten. In diesem Jahr gehören ihr neben Jens Bisky außerdem Gregor Dotzauer, Tobias Lehmkuhl, Wiebke Porombka, Marc Reichwein, Elke Schmitter und MDR KULTUR-Literaturredakteurin Katrin Schumacher an.

In der Kategorie "Belletristik"

Jaroslav Rudiš: "Winterbergs letzte Reise" (Luchterhand Literaturverlag)

Feridun Zaimoglu: "Die Geschichte der Frau" (Kiepenheuer & Witsch)

Matthias Nawrat: "Der traurige Gast" (Rowohlt)

Kenah Cusanit: "Babel" (Hanser)

Anke Stelling: "Schäfchen im Trockenen" (Verbrecher Verlag)

In der Kategorie "Übersetzung"

Georg Aescht: "Der Wald der Gehenkten" von Liviu Rebreanu, übersetzt aus dem Rumänischen

Susanne Lange: "Gringo Champ" von Aura Xilonen, übersetzt aus dem Spanischen

Timea Tankó: "Löwenchor" von György Dragomán, übersetzt aus dem Ungarischen

Karin Uttendörfer: "Tierreich" von Jean-Baptiste Del Amo, übersetzt aus dem Französischen

Eva Ruth Wemme: "Verlorener Morgen" von Gabriela Adameşteanu, übersetzt aus dem Rumänischen

