Taufrisch sollen sie sein, die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse, der am 12. März vergeben wird. Bei einem ersten Stelldichein vor Leipziger Publikum greift Autor Leif Randt denn auch wie zum Beweis in die Hosentasche und holt sein Mobiltelefon heraus, um aus seinem Roman "Allegro Pastell" zu lesen. Dass das gedruckte Buch noch nicht da sei, liege am Kölner Karneval, erzählt er. Aber ein quasi papierloser Autor zu sein, findet er auch zeitgemäßer. Nicht blättern und knistern zu müssen, sondern einfach das Smartphone zu ziehen, das sei "der alltägliche, natürlichere Akt".

Autor Leif Randt Bildrechte: Zuzanna Kaluzna/Kiepenheuer & Witsch/dpa Das Publikum in der Diskothek des Leipziger Schauspiels scheint sich daran nicht zu stören. Das Setting passt auch deswegen so gut, weil Leif Randt in seinem Roman eine Liebesgeschichte erzählt, in der ein Großteil der Kommunikation über digitale Kanäle läuft. Witzig und tiefgründig, lobt eine Zuhörerin, nachdem Randt eine Passage aus dem ersten Kapitel gelesen hat.

Dicht dran am Zeitgeist ...

... und am Publikum

Sich in die Protagonistinnen und Protagonisten hineinversetzen zu können, ist der potenziellen Leserschaft besonders wichtig. Eine Besucherin spricht besonders das Langgedicht von Maren Kames "Luna, Luna" an. Die sehr poetische Art und Weise erzeuge spontan Nähe, während die Geschichten der anderen Autoren zu konstruiert auf sie wirkten.

Neue Stimmen: Autorin Verena Güntner Bildrechte: Stefan Klüter/DuMont Buchverlag/dpa In gewisser Weise mag das stimmen, ob Verena Güntner, die ihre Geschichte "Power" aus kindlicher Perspektive erzählt, oder Lutz Seiler, der seinen Roman "Stern 111" im Berlin der Nachwendezeit ansiedelt; alle Nominierten schaffen mit ihren Werken eine Art eigenen Kosmos. Die Vorstellungsrunde in Leipzig war als Einladung gedacht, sich auf die unter Umständen gar interstellare Reise der Lektüre zu begeben und dann dem persönlichen Favoriten die Daumen zu halten, am 12. März in der Glashalle auf der Neuen Messe.

Die Nominierten der Kategorie Belletristik im Überblick