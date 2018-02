Die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse stehen fest. Das teilte die Jury des Preises am Donnerstag in Leipzig mit. Jeweils fünf Nominierte in den Kategorien "Belletristik", "Sachbuch" und "Übersetzung" stehen im Finale des renommierten Literaturwettbewerbs. Zwei der Autoren leben in Leipzig, Anja Kampmann und Matthias Senkel.



Insgesamt wurden 403 Werke aus insgesamt 132 Verlagen eingereicht. Die Verleihung des Preises findet am 15. März statt.