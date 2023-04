Meine Stelle in der Schuhfabrik kündige ich und beginne in einer anderen Firma, die Vergaser für Mercedes herstellt. Der Stundenlohn ist besser, so kann ich schneller die Schulden abbezahlen. Mit der Kneipe läuft es so einigermaßen, die Einnahmen sind nicht schlecht, doch unterm Strich bleibt es ein Verlustgeschäft. Die Spieler borgen sich Geld von Yılmaz, auch Freunde und Verwandte. Mit dem Geliehenen fahren sie heimlich in die Casinos oder in die Bordelle. Yılmaz schafft es nicht, nein zu sagen. Die Liste der Schuldner wird immer länger. Die Stammkunden bezahlen nur den Tee, dafür dürfen sie sich den ganzen Tag breit machen und Karten spielen. Für viele ist der Weg in die Küche kein Tabu: Jeden Tag werde ich von der überfüllten Spüle und vom leeren Kühlschrank empfangen.