Die Leipziger Übersetzerin Timea Tankó ist mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2021 in der Kategorie Übersetzung ausgezeichnet worden. In den Kategorien Belletristik und Sachbuch/Essayistik erhielten Iris Hanika und Heike Behrend den mit insgesamt 60.000 Euro dotierten Literaturpreis. Das teilte die Jury am Freitag im Livestream zur Preisverleihung in Leipzig mit. Tankó, Hanika und Behrend setzten sich damit gegen insgesamt 389 deutsprachige Neuerscheinungen aus 132 Verlagen durch.

Die deutsch-ungarische Übersetzerin Timea Tankó. Bildrechte: Konstantin Déry

Den Preis für die beste Übersetzung erhält Timea Tankó für ihre deutsche Fassung des Buches "Apropos Casanova. Das Brevier des Heiligen Orpheus" des ungarischen Schriftstellers Miklós Szentkuthy. Ihre Übersetzung werde, so die Jury, der intellektuellen Beweglichkeit Szentkuthys absolut gerecht. Weiter heißt es in der Jury-Begründung: "Wie lässt sich so etwas Quecksilbriges, sich jeder Zuordnung Entziehendes, wild Fantasierendes und zugleich messerscharf Argumentierendes in eine andere Sprache bringen? Die Antwort kann nur lauten: indem man mitdenkt. Und nichts anderes tut Timea Tankó."

Timea Tankó, Kulturwissenschaftlerin und Diplom-Übersetzerin, wurde 1978 in Leipzig geboren, studierte an der dortigen Universität, wuchs in Ungarn und Deutschland auf und lebt heute in Berlin. Seit 2003 ist sie freiberuflich als Literaturübersetzerin und Dolmetscherin für Ungarisch tätig.