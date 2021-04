Die Leipziger Buchmesse hat am Dienstag die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse 2021 bekanntgegeben. In den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung stehen jeweils fünf Autorinnen und Autoren auf der Shortlist. Der Preis, der Orientierung liefern soll im Meer der deutschsprachigen Neuerscheinungen, ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Die Vergabe ist pandemie-bedingt für den 28. Mai und via Livestream geplant. Zur Auswahl erklärte Juryvorsitzender Jens Bisky:

Wer sind wir? Wer wollen wir sein? Diese Fragen ziehen sich durch zahlreiche Bücher des Pandemiejahrgangs. Es gibt offenkundig ein starkes Bedürfnis, sich darüber auszutauschen. Jens Bisky Vorsitzender der Jury

Weibliche Perspektiven und gute Bekannte

Trotz ihrer 96 Jahre schreibt Friederike Mayröcker noch immer Bildrechte: dpa Zu den vier weiblichen Nominierten in der Kategorie Belletristik gehört die Grande Dame der österreichischen Avantgarde-Literatur, Friederike Mayröcker, mit ihrem Prosawerk "da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete". Der Titel deutet an, was die 96-jährige experimentelle Poetin tut: Immer noch jeden Morgen hellwach auf die Welt in ihrem "ungeheuerlichen Rasen" blicken, auch wenn die wachsende "Last der Vergreisung" sie drückt.

Vier Frauen und nur ein Mann – das sticht schon einmal hervor, wenn man auf die Liste der Nominierten in der Kategorie Belletristik schaut. Zu Friederike Mayröcker, Helga Schubert, Iris Hanika und Judith Hermann gesellt sich Christian Kracht. Alle fünf sind – unabhängig von Alter und Geschlecht – alte Bekannte des deutschen Literaturbetriebs; wenigstens drei von ihnen, Hermann, Schubert und Kracht, standen bzw. stehen mit ihren Büchern auf deutschen Bestseller-Listen. Jörg Schieke MDR KULTUR

Mit ihrem bereits viel gelobten Roman "Echos Kammern" ist Iris Hanika, Jahrgang 1962, in der Königsdisziplin Belletristik nominiert. Darin erzählt die Wahlberlinerin vom Reisen und vom späten Liebeswahn einer Schriftstellerin, aber auch davon, wie das Geld der Reichen die Städte gentrifiziert oder vom Beginn der Dichtkunst. Hanika schreibt seit 30 Jahren Romane, experimentiert mit deren Form und Sprache, ist vielfach preisgekrönt.

Von einer Frau, die ihr altes Leben hinter sich lässt, um ein neues zu gewinnen, handelt Judith Hermanns Roman "Daheim". 2020 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet und nun auch auf der Shortlist zum Preis der Leipziger Buchmesse ist Helga Schubert, Jahrgang 1940, mit ihrem Erzählband "Vom Aufstehen. Ein Leben in Geschichten". Nach der Wende wurde die Ostberlinerin und studierte Psychologin vor allem durch ihr dokumentarisches Werk "Judasfrauen" bekannt, in dem sie sich mit Denunziantinnen in der NS-Zeit beschäftigte. Ihr jüngster, autobiografischer Erzählband nimmt seinen Anfang beim Aufwachsen mit einer vom Krieg traumatisierten Mutter und erzählt so auch von einer Generation, die um ihre Kindheit betrogen wurde.

Christian Kracht: "Eurotrash" Bildrechte: Kiepenheuer & Witsch Seine Familiengeschichte rückt Christian Kracht ins Zentrum von "Eurotrash", dieser ebenfalls für den Preis der Leipziger Buchmesse 2021 nominierte Roman lese sich - wie Rezensierende meinen - wie eine Fortsetzung zu "Faserland", Krachts Debüt und Durchbruch aus dem Jahr 1995.

Was in diesem Jahr fehlt, ist der überraschende Name, die Neu-Entdeckung, wie sie ja doch auf den Listen der vergangenen Jahre immer wieder zu finden waren. Statt dessen mit Friederike Mayröcker eine Autorin, die sich inzwischen den Status einer Klassikerin des 20. Jahrhunderts erschrieben hat, mit Helga Schubert eine verlässliche Zeugin ostdeutscher Lebensgeschichten und mit Judith Hermann eine Autorin, die gültig wie kaum eine andere von den beschädigten Biografien der deutschen Wohlstandsgesellschaft erzählt. Jörg Schieke MDR KULTUR

Sachbuch: Neue Sichten auf Ethnologie, Zweiten Weltkrieg und ein Experiment

Neu- und Wiederentdeckungen in der Kategorie Übersetzung

Der Schriftsteller Karl Ove Knausgård hat "Die Vögel" von Tarjei Vesaas einmal als den besten norwegischen Roman aller Zeiten bezeichnet. 2020 erschien das Werk in einer deutschen Neuübersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel, sie ist eine der fünf nominierten Arbeiten. In der Kategorie Übersetzung steht außerdem auch Jon Dos Passos' "USA-Trilogie" auf der Shortlist, neu übertragen von Nikolaus Stingl und Dirk van Gunsteren.

Preisvergabe am 28. Mai in der Kongresshalle am Zoo

Kongresshalle am Zoo Bildrechte: dpa Der Preis der Leipziger Buchmesse wird seit 2005 vergeben und gehört zu den wichtigsten Literatur-Auszeichnungen in Deutschland. Die siebenköpfige Jury unter Leitung von Jens Bisky wählte die Nominierten 2021 unter insgesamt 389 deutschsprachigen Neuerscheinungen aus 132 Verlagen aus. Zum Gremium gehört auch MDR KULTUR-Literaturredakteurin Katrin Schumacher.



Bereits im vergangenen Jahr erfolgte die Preis-Vergabe pandemie-bedingt ohne Publikum. Geehrt wurde u.a. Lutz Seiler für seinen Nachwende-Roman "Stern 111". Für den 28. Mai ist nun eine Veranstaltung in der Leipziger Kongresshalle am Zoo geplant, die auch im Livestream zu verfolgen sein wird. Vorab werden die Nominierten u.a. am 25. Mai in einem Spezial auf MDR KULTUR vorgestellt, nachzuhören auch in der ARD Audiothek.

