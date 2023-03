Auszeichnung Preis der Leipziger Buchmesse 2023: Das sind die Nominierten

Die 15 Nominierten für die Shortlist zum Preis der Leipziger Buchmesse stehen fest. In den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung finden sich Namen wie Ulrike Draesner, Angela Steidele, Clemens J. Setz, Jan Philipp Reemtsma oder Antje Rávik Strubel. Der Preis wird am 27. April in der Glashalle der Leipziger Buchmesse verliehen.