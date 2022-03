Mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2022 ist am Donnerstag der israelische Schriftsteller Tomer Gardi geehrt worden. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung in der Kategorie Belletristik bekam er für seinen Roman "Eine runde Sache". Laut Jury ein "tollkühnes" Werk, in dem der Autor erkunde, wie es einem Menschen überhaupt gelinge, seine Sprache zu finden.

Zuerst schickt sich Tomer Gardi selbst, auf Deutsch verfasst, als literarische Figur mit einem Deutschen Schäferhund und dem Elfen- oder gar Erlkönig an seiner Seite auf eine surreal-abenteuerliche Odyssee. Im zweiten Teil, einem aus dem Hebräischen übersetzten historischen Roman, folgen wir dem im 19. Jahrhundert lebenden indonesischen Maler Raden Saleh von Java durch Europa und zurück nach Asien.

Aus der Begründung der Jury

Jury belohnt Tomer Gardis "tollkühnen" Roman: "Eine runde Sache"

Als spektakulär galt schon die Nominierung, ist Gardis Roman doch zur Hälfte aus dem Hebräischen übersetzt, zur anderen Hälfte in einem Deutsch komponiert, das bewusst die Regeln für Rechtschreibung und Grammatik bricht, aber Worte so mit neuem Sinn auflädt. Die Jury, die eigentlich über deutschsprachige Neuerscheinungen in der Kategorie Belletristik befindet, belohnte so Wagemut und Experimentierfreude des Autors, der 1974 in einem Kibbuz in Galiläa geboren wurde, mit 12 Jahren mit seiner Familie nach Wien zog, wo er Deutsch nach eigenem Bekunden "sehr mündlich" über das Hören und Sprechen lernte. Heute lebt Tomer Gardi in Berlin. Erschienen ist sein Roman im österreichischen Droschl-Literaturverlag mit Sitz in Graz.

Sachbuch-Preis für Uljana Wolf für "Etymologischer Gossip"

Lyrikerin und Übersetzerin Uljana Wolf Bildrechte: dpa Die Lyrikerin und Übersetzerin Uljana Wolf wurde in der Kategorie Sachbuch/Essayistik für den Band "Etymologischer Gossip" geehrt. In den darin versammelten Essays und Reden verhandelt sie der Jury zufolge mit großem Esprit die gesellschaftspolitische Rolle von Sprache und Übersetzung. Davon bleibe auch die Form, in der die 1979 in Ostberlin geborene Autorin schreibe, "nicht unberührt", als "Guessay, Translabor, Versuchsanordnung" lade sie zum "Weitersprechen, Fabulieren und 'gossippen'" ein. Erschienen ist der Essayband im Berliner Independent-Verlag kookbooks.

Autorin Anne Weber als Übersetzerin von "Nevermore" geehrt