Andreas Dutter wurde 1992 geboren, lebt in Österreich und hat Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien studiert. Im Social Media Bereich unterhält er mit seinem Schreib- und Büchercontent auf Instagram oder TikTok. Mit "Zodiac Love – Starlight in Our Dreams" nimmt Andreas Dutter seine Leser*innen mit auf eine romantische Reise in die Welt der Astrologie. Sein Protagonist Felix ist nämlich begeistert von der Kraft der Sterne. Sein skeptischer Kumpel Owen soll verschiedene Sternzeichen daten und Felix sagt vorher, wie die Dates laufen. Die Wette gilt – dabei nimmt das Herzklopfen zwischen Owen und Felix zu.

Mit "Zodiac Love" stellt Andreas Dutter auf der Leipziger Buchmesse einen queeren New-Adult-Roman vor. Bildrechte: Droemer Knaur