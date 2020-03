Auch der Leiter des Hanser Verlags, Jo Lendle, bedauerte gegenüber MDR KULTUR die Absage. Erst einmal überwiege die Traurigkeit, sagte er. Es sei allerdings nicht so, dass die Entscheidung sie "kalt erwischt hätte". Aber man habe schon "ungeheuer viel Vorarbeit" in die Buchmesse gesteckt und viele Veranstaltungen vorbereitet, was "jetzt also alles für den Papierkorb" sei.

Jo Lendle Bildrechte: Carl Hanser Verlag/Mathis Beutel

In diesem Jahr hätte der Hanser Verlag besonders viele Autoren auf der Buchmesse gehabt. Laut Lendle werde man jedoch so praktizieren, dass alle bereits vereinbarten Termine trotzdem wahrgenommen werden – und zwar am Telefon. "Jeder hat sich seine kleine halbe Stunde jeweils freigehalten."



Lendle verteidigte aber auch die Absage. Man sei als gesamte Branche aufgerufen, die Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen ernst zu nehmen. In diesem Frühjahr sei es eben so, dass man "ein bisschen Obacht geben" müsse. Wenn man so den Ausbruch schneller unter Kontrolle bekomme, würde er die Maßnahmen dafür in Kauf nehmen.