Dynamisches und flüssiges Erzählen gilt als Ingo Schulzes Spezialität. In seinem neuen Roman kostet er dieses Talent weidlich aus. Man wird hineingesaugt in die Geschichte eines Dresdner Antiquars namens Norbert Paulini, der zu DDR-Zeiten seinen Laden in einer maroden Villa eröffnete. Den Mann der Bücher umwehte eine besondere Aura, die seine Kunden zu schätzen wussten.

Das Cover zu Ingo Schulzes "Die rechtschaffenen Mörder" Bildrechte: Fischer Verlag

Doch dann erwischte der Mauerfall Norbert Paulini eiskalt. Einst im Osten gedruckte Bücher verloren über Nacht ihren Wert und landeten auf Müllhalden. Der Geschäftsinhaber musste einen Salto Mortale vollziehen und landete dabei nicht weich. Die Sparkasse, die ihm einst per Kredit den Start ins Dasein eines Selbständigen versüßte, verweigerte nach der Währungsunion weitere finanzielle Unterstützung. Deshalb schlitterte der sensible Händler in die Insolvenz und sah sich aus seiner bis dahin weitgehend heilen Welt hinauskatapultiert.



Es fehlt nicht an tragischen Wendungen in dieser aktions- und dialogreichen Story. Norbert Paulinis Ehefrau entpuppt sich als Stasispitzel. Das Jahrhunderthochwasser von 2002 spült die mühsam geretteten Bestände seines Buchhauses zur Hälfte hinweg. Sein einziger Sohn Julian sympathisiert mit der Neonazi-Szene. Er selbst verbittert und übt sich nach der Flüchtlingswelle von 2015 in Ressentiments, die man dem einstigen Dissidenten so nicht zugetraut hätte.