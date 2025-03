Was ist die Buchpreisbindung? Gedruckte Bücher wie auch E-Books sind preisgebunden. Kunden zahlen für ein Buch überall denselben Preis – ganz gleich, ob sie es in einer kleinen Sortimentsbuchhandlung, einem Buchkaufhaus oder über das Internet kaufen. Rechtsgrundlage ist das Buchpreisbindungsgesetz, das Verlage dazu verpflichtet, für ihre Neuerscheinungen verbindliche Ladenpreise festzusetzen.

Stadeler betont aber auch die Stärken, die die mitteldeutschen Verlage ausspielen können: "Dadurch, dass das kleinere Unternehmen sind, sind sie unheimlich eng dran am Autor wie am Leser", erklärt der Verleger aus Jena. "Das heißt, sie wissen, was in ihrer Region los ist." Die Verlage hätten zudem den Blick für neue Trends. Da seien sie gut aufgestellt.