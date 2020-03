Lesen in der Schule heißt heute meist noch: leise und nur für sich zu lesen. Oder, wenn laut, dann wird reihum in der Klasse gelesen – wobei jedes Kind nur wenig liest und der ganze Text oft so zerpflückt wird, dass er sich dem Einzelnen nicht mehr erschließt. Doch selbst das ist selten, aus Zeitmangel wird in der Schule heute kaum laut gelesen. Dabei finden es Kinder toll, die Möglichkeiten der eigenen Stimme zu entdecken.