In wenigen Stunden geht es los. Per Livestream übertragen wir ab 12 Uhr vier Tage lang das Geschehen vom ARD-Forum in der Alten Handelsbörse in der Leipziger Innenstadt. Erster Gast wird um 12 Uhr der Schriftsteller Anselm Oelze sein, der mit Bettina Baltschev von MDR KULTUR über seinen Roman "Die Grenzen des Glücks. Eine Reise an den Rand Europas" sprechen wird.