Das Warten hat ein Ende. Pünktlich um zehn Uhr wurden die Wege in die Messehallen geöffnet. Damit gibt es nach über vier Jahren oder 1.492 Tagen endlich wieder eine Buchmesse in Leipzig. Die Bahnen in Richtung Messegelände sind bereits am frühen Morgen prall gefüllt, mehrere Tausend Besucher standen schon vor 10 Uhr in der Glashalle - bis dann der Countdown zu 10 Uhr heruntergezählt werden konnte und der Weg in die vier Messehallen frei war!