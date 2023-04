Nach mehr als sechs Jahren mit der Kolumne aufzuhören – zuletzt war sie alle vierzehn Tage erschienen – sei zunächst komisch gewesen, erzählt Hengameh Yaghoobifara. "Aber ich freue mich auch, jetzt wieder mehr Zeit für längere Projekte zu haben – beispielsweise für meinen zweiten Roman."

Donnerstag, 12:32 Uhr | Claudia Roth: "Redefreiheit hat ihre Grenzen"

Kurz nach Beginn der Leipziger Buchmesse saß auch schon Kulturstaatsministerin Claudia Roth auf dem Podium. Das Writers-in-Exile Programms des PEN Deutschland hatte geladen unter dem Titel "Reden Wir. Über Demokratie". Und genau das tat Claudia Roth dann auch mit Professor Jan Philipp Reemtsma, einem Autor aus Afghanistan, der namentlich aus Sicherheitsgründen nicht im Programm der Buchmesse genannt wurde, und der türkischen Schriftstellerin und Filmemacherin Sehbal Senyurt Arinli.

Roth war auch sofort in ihrem Element und hielt ein leidenschaftliches Plädoyer für die Demokratie. "Die Stärke der Demokratie ist, dass wir hier sind, dass wir frei reden können, dass es Bücher mit Kritik an den Verhältnissen gibt und die Autoren und Autorinnen nicht ins Gefängnis müssen." Sie betonte aber auch, dass wir in einer Zeit lebten, in der die Demokratie angegriffen werde. Sie erlebe das auch jeden Tag im Bundestag. "Wir müssen sie schützen!" Dem widersprach Reemtsma: "Ich weiß nicht, ob jeder ständig etwas für die Demokratie tun muss", meinte er. "Das verlangen totalitäre Regime, dass man in die Partei eintreten, zur Wahl gehen muss etc." Auf der Leipziger Buchmesse hielt Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Donnerstag ein leidenschaftliches Plädoyer für die Demokratie. Bildrechte: MDR/Juliane Streich

Was für ein großes Geschenk die Demokratie hierzulande ist, betonte der afghanische Autor, dessen Bruder – ein berühmter Journalist – durch ein Bombenattentat ums Leben kam. Er forderte, dass wir trotz all der anderen Krisen auf der Welt Afghanistan nicht vergessen sollten. "Die Taliban erkennen Frauen nicht als Menschen an", nannte er ein schreckliches Beispiel. Roth erinnerte daran, wie sie vor 20 Jahren schon Bücher, Musikinstrumente und weitere Kultur nach Kabul brachte, nachdem die Taliban vieles verbrannt hatten. Eine "Tragödie von eigener Politik" nannte sie es, dass die Taliban nun wieder an der Macht seien.

Und eine andere Sache war ihr wichtig: Sie sei immer eine große Verfechterin von Redefreiheit gewesen. Aber sie habe sich in letzter Zeit viel mit Viktor Klemperer beschäftigt. "Sprache hat auch die Macht, Ausgrenzung zu bewirken", sagte sie und bezog sich auf Rassismus, Sexismus, Homophobie etc. "Erst kommt das Sagbare, dann das machbare. Ich hab inzwischen begriffen, dass es Grenzen der Redefreiheit gibt."

Donnerstag, 12:13 Uhr | Kinderjury kürt "Boris, Babette und lauter Skelette" zum Lieblingscomic

Der Lesekompass, mit dem neue Kinder- und Jugendbücher ausgezeichnet werden, hat sich in diesem Jahr erstmals dem Genre "Comic" gewidmet. Moderator Tim Gailus (Lesebotschafter, KiKa) begrüßte bei der Preisverleihung die Kinder- und Jugendjury, die aus einer Vorauswahl ihre Lieblingscomics wählen durften. Dabei fiel die Wahl auf "Boris, Babette und lauter Skelette" von Tanja Resch. "Ich freue mich riesig, dass den Kindern das Buch so gut gefallen hat", so die Autorin, die bei der Preisverleihung anwesend war. Ebenfalls mit "Lesekompass" ausgezeichnet wurde der Titel "Heartstopper" von Alice Oseman. Die Jury des Lesekompass bei der Preisvergabe am Donnerstagvormittag. In der ersten Reihe: Die Kinderjury Bildrechte: Lilly Günthner/MDR

Donnerstag, 10:32 | Es ist eröffnet