Der Berliner Alexander Verlag ist auf der Messe mit dem Kurt-Wolff-Preis 2023 geehrt worden. Die Auszeichnung gab es für unzählige Film- und Theaterbücher, die "gesellschaftliche, kunstpolitische und ästhetische Relevanz entfalten", so die Jury. Der Verlag hat in den vergangenen 40 Jahren unter anderem Bücher zu Ingmar Bergman, Heiner Müller und Frank Castorf herausgebracht. Der mit 35.000 Euro dotierte Preis wird von der Kurt-Wolff-Stiftung vergeben, benannt nach dem bedeutenden Verleger, der auch in Leipzig wirkte.

DDR-Geschichte ist inzwischen Thema vieler Romane, Biografien und autofiktionaler Erzählungen. Im Kulturzeit-Talk treffen drei Autor*innen aufeinander, deren Perspektive auf das vergangene Land ganz unterschiedlich ist. Aron Boks, Journalist und Poetry-Slammer, hatte anfangs gar keine Ahnung. "Ich hab meine Oma gefragt: Kennst du das Neue Deutschland? Da hat sie gelacht und gesagt, ich muss dir wohl viel erzählen." Inzwischen hat sich der 25-Jährige intensiver mit der Geschichte beschäftigt und das Buch "Nackt in die DDR" über seinen Urgroßonkel Willi Sitte geschrieben. "Ich versuchte, weder verteidigend noch anklagend an die Sache heranzugehen", sagt Boks, der den Widerspruch im Leben des bekannten DDR-Malers so zusammenfasst: "Er war immer für die Freiheit der Kunst, aber auch nie gegen die Partei."

Er selbst war zum Mauerfall noch ein sechsjähriges Kind, anders als Marion Brasch, die ihre Kindheit und Jugend in der DDR erlebt hat und in ihrem bewegenden Roman "Ab jetzt ist Ruhe" ihre Familiengeschichte erzählt, in der unter anderem ihr Bruder, der Künstler Thomas Brasch, eine wichtige Rolle spielt. "Ich dachte immer, das sei Quatsch, wenn Leute meinten, meine Familiengeschichte sei exemplarisch", sagt Brasch. "Aber beim Schreiben hab ich gemerkt, es war tatsächlich ein Mikrokosmos, wo im Kleinen das passierte, was in der DDR los war." So hätten ihre Brüder zum Beispiel gesagt, sie seien ja für den Sozialismus, aber nicht so, wie es der Vater, wie es die Alten machten. Dass es jetzt immer mehr Geschichten über die DDR gibt, auch von der Generation, die das Land gar nicht mehr erlebt haben, mache sie froh und dankbar. Schließlich seien auch die Jungen von ihren Eltern und Großaltern geprägt. "Es gibt mehr als 16 Millionen Perspektiven auf die DDR", betonte sie. "Im Westen sagt ja auch niemand: Meine Geschichte allein steht für den Westen."