Mit einem Festakt im Gewandhaus ist am Mittwochabend die Leipziger Buchmesse feierlich eröffnet worden. Dabei wurde auch der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung überreicht. Er ging in diesem Jahr an die russisch-jüdische Lyrikerin Maria Stepanova. Die 50-Jährige lebt seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Exil. Kulturstaatsministerin Claudia Roth bedankte sich bei Stepanova für die "beglückende Wahrheit ihrer Poesie". Selten sei Verständigung in Europa wichtiger gewesen als heute. An dem Festakt nahmen unter anderem der Bundespräsident des diesjährigen Gastlandes Österreich, Alexander van der Bellen, und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer teil.