In der Kategorie Sachbuch geht der Preis an Tom Holert. Er gewinnt mit seinem Buch "ca. 1972. Gewalt – Identität – Methode". Er dankt der Jury für den "Vertrauensvorschuss" und "vor allem" seinem Verlag Spector Books.

Ki-Hyang Lee gewinnt in der Kategorie Übersetzung den diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse für ihre Übersetzung aus dem Koreanischen von "Der Fluch des Hasen" von Bora Chung. In ihrer Dankesrede ist sie den Tränen nahe. Sie habe nichts vorbereitet, sagt sie entschuldigend. "Leipzig leuchtet heute so schon", sagt sie begeistert und bedankt sich mehrmals bei der Jury und dem Publikum. Der Preis sei ein Trost für die zwanzigjährige einsame Arbeit als Übersetzerin, sagt sie augenzwinkernd. Die Laudatorin lobt im Anschluss die Übersetzung, durch die man "mit einem neuen Blick auf die Welt" schauen könne.

Astrid Böhmisch beruft sich in ihrer Begrüßung auf die Jurypräsidentin Insa Wilke, die einmal sagte: "Der Preis der Leipziger Buchmesse soll uns Lesende auffordern, wach zu sein." Insa Wilke dankt daraufhin Oliver Zille für die geleistete Arbeit und wünscht Astrid Böhmisch viel Glück für die neue Aufgabe.



Insa Wilke fragt: "Was wollen wir von Büchern in diese Zeiten?" Bei der Beantwortung dieser Frage seien nicht nur Autoren in der Pflicht, Wirklichkeit abzubilden, sondern auch Lesende die Bücher zu lesen. Gleich werden die Preise verliehen.