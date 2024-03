Kurz vor der Eröffnung der Leipziger Buchmesse interessiert uns, was Sie lesen und welche Ihre Top Bücher sind. Das ist gar nicht so leicht rauszufinden. Denn es wird keine offizielle Statistik geführt. Deshalb haben wir große Buchhändler zu ihren Buchverkäufen 2023 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen befragt.