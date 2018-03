MDR KULTUR sucht die besten Vorleser – die Finalisten Bestimmen Sie, wer auf der Leipziger Buchmesse lesen wird

Hauptinhalt

In den vergangenen Wochen haben wir bei MDR KULTUR nach den besten Vorleserinnen und Vorlesern im Sendegebiet gesucht. Viele haben mitgemacht – egal ob Profis oder Menschen, die noch nie in der Öffentlichkeit vorgelesen haben. Fünf Menschen haben uns mit ihrer Vorleseleidenschaft besonders beeindruckt. Sie können hier bis zum 16. März um 6 Uhr abstimmen, wer von unseren Finalisten für Sie am besten liest und damit auf der Leipziger Buchmesse am 18. März um 10:30 Uhr auf der MDR KULTUR- Bühne vorlesen darf.