Ein guter Anfang sind Buchläden. Durch Mangas können Sie das Genre erstmal richtig kennenlernen und Favoriten finden. Am einfachsten ist es, sich online mit Gleichgesinnten zu verbünden – über Soziale Medien wie TikTok, Instagram und Co. Übrigens: Jeder kann sich als Cosplayer oder Cosplayerin bezeichnen!

Zeichentrickfilme und -serien aus Japan werden als Anime bezeichnet. Sie sind bekannt für ihre farbenfrohe Kunst, ihre besonderen Charaktere und bedienen meistens das Genre "Fantasy" . Viele Animes beruhen auf einer vorher veröffentlichten Manga-Reihe, wie zum Beispiel "Spirited Away: Chihiros Reise ins Zauberland" von Studio Ghibli. Es gibt aber auch Originalwerke wie "Your Name" von Makoto Shinkai.

Manga ist die japanische Bezeichnung für Comics und wird mittlerweile allgemein für Comics im japanischen Stil genutzt. Sie werden von rechts nach links gelesen - also entgegengesetzt unserer westlichen Leserichtung. Die Geschichten kommen oft "Serien-weise" raus, so werden viele Mangas zunächst in Magazinen veröffentlicht, bevor sie in Tankobon-Bänden zusammengestellt werden. So verfolgen Leser*innen eine Serie oft über einen längeren Zeitraum. Manga deckt ein breites Spektrum an Genres ab und ist somit für alle Altersgruppen und Interessen zugänglich.