Es ist egal, ob Sie in Zeitz, in Flensburg oder in Hildesheim einkaufen, oder ob Sie die Bestellung online tätigen: Den lang erwarteten neuen Roman erhalten Sie überall zum gleichen Preis. Das liegt an der sogenannten Buchpreisbindung, die in Deutschland schon seit 1888 gilt. Doch erfüllt sie immer noch ihren Zweck, Qualität und Vielfalt auf dem Buchmarkt zu sichern? Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat am Freitag neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu diesem Thema vorgestellt. Grundlage der Untersuchung ist eine umfassende Datenmenge aus zahlreichen Ländern, die von dem Wirtschaftswissenschaftler Georg Götz von der Justus-Liebig-Universität Gießen ausgewertet wurde.