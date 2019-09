Ginge es nach der Kosmetikindustrie, ließe sich jeder Hautton mit dem dazu passenden Namen versehen: von "Mandel" bis "Kastanie" oder von "Karamell" über "Brûlée" hin zu "Dunkle Schokolade". Ginge es nach Gabriel, der um die Dreißig ist und in London als Architekt arbeitet, könnte man noch "Pappkarton" als Hautton hinzufügen.



Gabriel sitzt den größten Teil des Tages im Büro und achtet wenig auf seine Gesundheit. Die eigene Hautfarbe spielt in seinem Alltag keine große Rolle und ist doch ein sichtbarer Verweis auf seine Geschichte: Seine Mutter ist Deutsche, der Vater stammt aus dem Senegal. Ähnlich geht es seinem Halbbruder Mick, der in Berlin lebt und Mitinhaber eines Clubs ist. Auch in seinem von Diskonebel und Drogenrausch bestimmten Leben geht es nur selten um die Hautfarbe.

Glänzende Dialoge

Was sein eigenes Leben angeht, ist Mick ziemlich konzeptlos. Er und sein ehrgeiziger Halbbruder Gabriel haben im Leben beinahe die gleichen Voraussetzungen und schlagen doch völlig unterschiedliche Lebenswege ein. In ihrem zweiten Roman fragt Jackie Thomae danach, wie wir zu den Menschen werden, die wir sind. Dieser zugegebenermaßen großen Frage widmet sie sich mit ebenso viel Feingefühl wie Humor. Thomae schreibt glänzende Dialoge und setzt vor Betriebsamkeit sirrende Großbaustellen ebenso wortgewandt in Szene wie den Partytaumel Berlins.

Der immergleiche Film, er spulte ihn wöchentlich ab, als wäre das alles brandneu. Gewummer, Gestampfe, Getränke, Gelaber, Gefühle. Ja, die Jahre flossen ineinander. Das das hieß nicht, dass dieses Fließen nicht auch seine Schönheit hatte. Eine irrlichternde, nichtkonservierbare Schönheit der Kategorie: Muss man dabei gewesen sein. Auszug aus "Brüder"

Über den Umgang mit der eigenen Indendität

Jackie Thomae: "Brüder" (Buchcover) Bildrechte: Hanser Berlin Sowohl Mick als auch Gabriel sind gezwungen, sich im Laufe der Jahre als Persönlichkeiten zu erfinden. Beide wachsen in der DDR auf. Ihren Vater kennen sie lange Zeit nur von Fotos, weil der ihre Mütter bald nach der Geburt verließ. Und beide mussten sich die Lässigkeit im Umgang mit ihrer Hautfarbe erst erarbeiten. Denn weder Mick noch Gabriel wollen sich nur darüber definieren lassen.



Als eine Freundin von Gabriel beginnt, hinter jedem Alltagserlebnis einen Fall von Diskriminierung zu wittern, platzt ihm schließlich der Kragen: "Ich war nach London gekommen, um einer von vielen zu werden. [...] Jetzt war es so, als müsste ich die Sicht auf mein Leben umschreiben, zu meinen Ungunsten: Nein, du bist kein gutangezogener Typ, der sich in guten Restaurants verabredet, du bist ein Gebrandmarkter, und du bewegst dich auf feindlichem Terrain. Sybil stellte London dar, als wäre es Johannisburg vor 1994 oder ein Südstaatennest voller Ku-Klux-Klan-Anhänger."

Jackie Thomas beschreibt die Lebensläufe von Mick und Gabriel ohne dabei zu rührselig zu werden. In ihrem zu Recht für den Deutschen Buchpreis 2019 nominierten Roman macht sie auf kluge Weise deutlich, wie schwierig es sein kann, Fremdzuschreibungen zu überwinden – und zum Herr über die eigene Biographie zu werden.