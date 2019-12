MDR-Kinderchorleiter Alexander Schmitt hat sich jetzt schon einen Wunsch erfüllt: Mit seinen jungen Sängerinnen und Sängern hat er Engelbert Humperdincks Krippenspiel "Bübchens Weihnachtstraum" auf CD gebannt. Er hält es für ein ganz tolles Stück für die Weihnachtszeit, weil es die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht eines Kindes erzählt. Es ist ein junger Bube, der im Arm seiner Mutter einschläft und dann die Weihnachtsgeschichte träumt.

'Durch den Flockenfall' – wenn da der Schall ertönt der Lieder, das ist zauberhaft umgesetzt von Humperdinck, sehr opern- und märchenhaft. Das schafft einfach eine tolle weihnachtliche Atmosphäre. Alexander Schmitt, MDR-Kinderchorleiter

Cover des Albums "Bübchens Weihnachtstraum" Bildrechte: MDR/GENUIN classics

Traumhafte Weihnachtsgeschichte

Die Sängerin Jasmin beschreibt die Abenteuer im Traum des Knaben: "Der schläft auf dem Schoß seiner Mutter ein und dann erlebt er Abenteuer in so 'ner Weihnachtswunderwelt. Er trifft auf Maria, Joseph und auf Hirten und die Heiligen Drei Könige." Ihre Gesangskollegin Josephine ergänzt: "In diesem Traum erlebt es quasi mehrere Stationen, die dann durch die Lieder ergänzt werden."

Wir haben halt schon im Probenlager angefangen, das war im Sommer, bei 30 Grad haben wir da schon Weihnachtslieder geprobt. Sängerin Jasmin über die kuriose Probensituation

Chorchef Alexander Schmitt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch der Komponist Humperdinck schwitzte vielleicht, als er an einem Junitag des Jahres 1906 sofort zusagte, als ihn der Berliner Verleger Robert Reibenstein um ein Krippenspiel bat. So träumte sich der Tonschöpfer bei flirrender Sommerhitze in eine Weihnachtsgeschichte des Hamburger Dichters Gustav Falke. Dabei hat er auf bekannte Weihnachtslieder zurückgegriffen, so MDR-Kinderchorleiter Alexander Schmitt, darunter "Stille Nacht", "Vom Himmel hoch", "Es ist ein Ros entsprungen", "Oh Du Fröhliche". Diese ergänzte er durch eigene Lieder wie das Wiegenlied "Schlafe mein Kind", "Wir kommen aus dem Himmel heut", "Wenn die lieben Lämmer grasen" und einige andere.

Wenn man die Augen zumacht, wird man mit eingesogen und kann sich das bildlich direkt vorstellen. Man wird in die Geschichte geworfen, als wär man der Junge und ist eigentlich die ganze Zeit live dabei. Sängerin Josephine schwärmt von der Geschichte

Phänomenale Uraufführung 1906