Buch "Mitternacht in Tschernobyl" Bildrechte: S.Fischer Verlag

In "Mitternacht in Tschernobyl" erzählt der New Yorker Journalist Adam Higginbotham, wie es am 26. April 1986 zum Reaktorunglück von Tschernobyl kam und was die Folgen dieses Gaues, des größten anzunehmenden Unfalls waren. Faszinierend an diesem Sachbuch: Es erzählt eben nicht sachlich. Higginbotham hat seine jahrelangen Recherchen im Stil des "New Journalism" niedergeschrieben: Seine Geschichte des Unglücks von Tschernobyl stellt uns die Menschen vor Ort vor, die daran beteiligt waren, den abgehobenen Kraftwerksdirektor, den Feuerwehrmann, der in den Stunden nach der Explosion in tödlich verstrahlter Umgebung versucht, das Feuer zu löschen. Die Bürger von Pripjat, die ihre Wohnungen für immer verlassen und monatelang nicht wissen, was aus ihnen werden soll.



Die Menschen, aber auch die Orte, in denen sie leben, arbeiten und viele von ihnen sterben, werden sehr bildhaft, sehr literarisch beschrieben. Man lernt sie quasi kennen, wenn sie ihr Leben aufs Spiel setzen, um die Folgen des Unfalls, der die halbe Welt bedroht, einzudämmen, wenn sie an der sowjetischen Elite verzweifeln, die die Ursachen des Unglücks verschleiern will, wenn sie an der Strahlenkrankheit leiden und oft auf grausame Weise zugrunde gehen.