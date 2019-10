Im Jahr 1977 könnte sich die Geschichte zugetragen haben, um die es in dem Kinderbuch "Gertrude grenzenlos" geht. Erzählt wird vom Schüleralltag in der DDR, mit Pioniernachmittag, Fahnenappell und Linientreue. Und mit dem, was passieren konnte, wenn jemand nicht so linientreu war. Ina und Gertrude kämpfen für ihre Freundschaft, auch wenn es schwierig wird.