Der Vertrag von Stefan Rosinski als Geschäftsführer der Bühnen Halle wird nicht verlängert. Wie MDR KULTUR erfahren hat, entschied das am Dienstag der Aufsichtsrat der Theater, Oper und Orchester GmbH Halle (TOOH). Rosinskis Vertrag endet im Sommer 2021. Über das weitere Vorgehen will der Aufsichtsrat, dem Oberbürgermeister Bernd Wiegand vorsteht, in seiner kommenden Sitzung Ende März entscheiden.

Rosinski ist seit Mitte 2016 im Amt. Seitdem stand er wiederholt in der Kritik. Vor allem wurde ihm vorgeworfen, das Betriebsklima an den Häusern der TOOH stark beschädigt zu haben. Erst am Dienstag, kurz vor der Sitzung des Aufsichtsrates, waren neue Vorwürfe einer Mitarbeiterin gegen Rosinski öffentlich geworden. Zudem hatte es in den vergangenen Jahren kontinuierlich Streit zwischen Rosinski und den Intendanten der drei Häuser Oper Halle (Florian Lutz), Neues Theater (Matthias Brenner) und Puppentheater (Christoph Werner) gegeben in dessen Folge auch entschieden wurde, den Vertrag Opernintendant Lutz nicht zu verlängern. Lutz wechselt nun 2021 nach Kassel, Walter Sutcliffe übernimmt dann seinen Posten.