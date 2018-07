Schiffsschrauben dröhnen im Maschinenraum. Die Künstlerin Lisa Kohl leitet den Klang per Lautsprecher auf übergroße Stahlplatten, die den Unterwasserlärm noch verstärken, den Lärm eines Flüchtlingsbootes. Atmosphärisch nähert sich die Künstlerin aus der Klasse Bildhauerei/Metall einem gesellschaftsrelevanten Thema und bildet mit ihrer Arbeit eine der wenigen, die sich später leicht dem Diplomandenjahrgang 2018 werden zuordnen lassen.

Michela Benedan: Ohne Titel, 2017, Steinzeug 63x25,5x72 cm Bildrechte: Jens Phal/Michela Benedan Kunst muss indessen keine Zeitbezüge herstellen, dies erfährt, wer die Galerie im Volkspark betritt, ein Standort von fünf der diesjährigen Kunst-Diplomausstellung der Burg. Dort zeigt etwa Michela Benedan aus der Fachklasse Keramik fragile Gitterstrukturen aus Porzellan, die jenen Punkt auszuloten scheinen, an dem sie zerbrechen. Carsten Theumer, Dozent für Bildhauerei und einer der vier Kuratoren der Schau, betont: "Diese Zartheit dieser keramischen Teile verstört uns in dem Sinne, dass sie gegen das Prinzip von Statik gehen. Wir haben das Gefühl, sie könnten jeden Moment zusammenbrechen. Die Künstlerin hat diese Arbeit so weit getrieben, dass sehr interessante Gebilde entstehen, die doch noch statisch funktionieren, auf akrobatische Weise, das ist auch wieder so eine Grenze, im Umgang mit dem Material – eine sehr schöne, sehr sinnliche Arbeit."

Besuch des Volksparkes lohnt sich

Carl Bens, Astronauten, 2016, Formgeblasenes Glas Bildrechte: Carl Bens Das Spektrum der präsentierten Werke ist, wie immer bei Diplom-Ausstellungen, weit gefächert: Anzuschauen sind dieses Jahr die Arbeiten von 39 Kunst-Absolventen der diversen Fachklassen, wie etwa Keramik, Schmuck oder Bildhauerei, Grafik und Malerei. Nicht zu übersehen sind die Arbeiten des Fachbereichs Textile Künste. So präsentiert in der Galerie im Volkspark Philipp Eichhorn in seiner Arbeit ein frei schwebendes, dekoratives, abstrakt-gemaltes Wandbild, bei dem die Einflüsse der Textilen Künste sichtbar werden.



Corinna Wagner, aus der Klasse Malerei/Textile Künste, entdeckt für die Diplom-Ausstellung ihre Liebe zu Kuriositätenkabinetten, des Grusels, inszenierte solche in zwei kleineren Räumen der Galerie und stellt darin Schmuckobjekte aus Edelstahl aus: unheimliche, aber fein ausgeführte Käfer, Distelköpfe und Falter.

Kunst, die sich erst auf den zweiten Blick erschließt

Yommana Klüber, Wandlungen, 2017, Fotografie Bildrechte: Yommana Klüber Und natürlich gibt es auch jene Arbeiten, die den zweiten Blick einfordern. Hier wäre die magische Grafik von Matthes Fischer zu nennen, der zeichnerisch in sechs Mezzotintos, einer Schabetechnik, auch Schwarzkunst genannt, u. a. dem Sog des Wassers nachspürt. Ohne Frage einen Paukenschlag der Diplom-Ausstellung bildet die Arbeit von Mara Sandrock in der Kunststiftung Sachsen-Anhalt, die mit Schweineblasen und -gedärmen, Wachs, Latex, Papier und Leinwand der Materialität der Haut nachspürt. Mara Sandrock schloss 2015 ebenfalls ihr Staatsexamen in Medizin ab und fand - den Leib, mit Zitaten aus der Kunstgeschichte aufgeladen, erschreckend plastisch, in metallenen Rahmen präsentiert, die an OP-Tische gemahnen. Doch davon sollten sich die Besucher dieser sehenswerten Ausstellung selbst überzeugen.

Die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle besteht seit mehr als 100 Jahren. Etwa 1.000 Studierende werden von rund 50 Professoren betreut. Damit ist die Burg nach eigenen Angaben die größte Hochschule für Design in Deutschland. Bildrechte: Max Méndez/Michel Klehm