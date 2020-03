Vom ersten Ton an erschafft Thomas Jean Henri, der Mann hinter Cabane, auf dem Album "Grande est la maison" eine ganz eigene Klangwelt: warm, intim, eindringlich. Eine Geige, eine sanft gezupfte Akustikgitarre und dazu berührender Gesang. Musik so leise und intensiv, dass man fast vergisst auszuatmen aus Angst, diese zerbrechliche Atmosphäre zu zerstören. Noch spannender wird Henris orchestraler Folk Pop wenn man die Geschichte und die Gedanken Henris hinter dem Album kennt.

Fünf Jahre hat der Künstler an diesem Debüt gearbeitet, hat nebenbei als Tourmanager für andere Musiker gearbeitet, um Geld für sein eigenes Album zu verdienen. Denn ihm war klar, dass er mit seiner Musik kaum Geld verdienen würde. Deshalb hatte er eine kuriose wie außergewöhnliche Idee: Er wollte lediglich eine einzige Kopie seines Albums produzieren und damit um die Welt reisen und so selbst entscheiden, wer seine Musik zu hören bekommt. Der Künstler erläutert seine Idee: "Musik ist mit das Wichtigste im Leben von Menschen. Und trotzdem finden wir nicht, dass Musik es wert ist, für sie zu bezahlen. Für uns ist es normal, den Laptop aufzuklappen oder das Handy anzuschalten und Musik kostenlos zu hören. Deshalb fand ich es eine schöne Vorstellung, zu sagen: Cabane ist ein Projekt, das auftaucht und dann wieder verschwindet. Man kann Cabane nicht kaufen, man kann nur zu den öffentlichen Präsentationen kommen und die Musik da hören. Und danach würden die Lieder nur in der Erinnerung existieren."

Vor allem wäre es schade gewesen, den gemeinsamen Gesang der britischen Folk-Rock-Musikerin Kate Stables und dem amerikanischen Folk-Musiker Will Oldham (bekannt als Bonnie Prince Billy) zu verpassen. Mit Kate Stables ist Thomas Jean Henri befreundet, Will Oldham kannte er dagegen kaum, mochte aber dessen Musik. Schon beim Schreiben der Songs hatte er gedanklich die beiden Sänger für die Songs vorgesehen. Zum Glück haben sie zugesagt.

Was für eine wundervolle Entscheidung, Stables und Oldham singen zu lassen! Vor allem die Lieder, die sie gemeinsam singen, stechen heraus und erinnern teilweise an "The Carpenters", wie bei dem Lied "By The Sea". Die zurückgenommene Instrumentierung von Geige und Gitarre lässt die Stimmen wirken.